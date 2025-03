Kailangang kumuha ng ilang mga tala? Siguraduhing kumuha ng spiral notepad at panulat. Ang spiral notepad emoji ay nagpapakita ng may linyang papel na pinagsama-sama ng pabilog, pilak na mga spiral. Ang estilo at kulay ng spiral notepad emoji ay nag-iiba-iba batay sa emoji keyboard. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang pagkuha ng tala, paaralan, pagsusulat, mga gamit sa opisina at mga gamit sa paaralan. Halimbawa: Mangyaring mag-order ng padala na 100 🗒️ para sa opisina.

Keywords: notepad, spiral notepad, sulatan

Codepoints: 1F5D2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )