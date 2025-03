Precisa fazer algumas anotações? Certifique-se de pegar um bloco de notas em espiral e uma caneta. O emoji de bloco de notas em espiral mostra papel pautado unido por espirais prateadas circulares. O estilo e a cor do emoji do bloco de notas em espiral variam de acordo com o teclado emoji. Use este emoji ao falar sobre anotações, escola, escrita, material de escritório e material escolar. Exemplo: Por favor, peça uma remessa de 100 🗒️ para o escritório.

Keywords: bloco, caderno, espiral

Codepoints: 1F5D2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )