Este emoji de etiqueta é mais frequentemente representado como um pedaço de papel amarelo ou bege com um orifício perfurado amarrado com linha. Essa tag é frequentemente usada para chaves ou outros itens e pode comunicar tópicos de nomenclatura ou rotulagem. Também pode ser usado para representar uma etiqueta de preço pendurada em itens que estão à venda em uma loja. Para personalidades mais macabras, o rótulo emoji pode representar as marcas de dedo do pé que costumam ser colocadas em cadáveres em necrotérios e necrotérios.

Keywords: etiqueta, rótulo

Codepoints: 1F3F7 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )