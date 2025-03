Um jornal branco ou cinza é mostrado no emoji com linhas onde estariam as palavras. Dependendo da plataforma, alguns têm títulos de jornal exclusivos. Este emoji pode ser usado para mostrar que você está lendo o jornal ou que o que você está dizendo é interessante.

Keywords: jornal, notícias

Codepoints: 1F4F0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )