Sentindo-se chique? Escreva sua carta com uma caneta-tinteiro. O emoji de caneta-tinteiro mostra uma caneta com ponta prateada em forma de “nib”. A cor do emoji da caneta-tinteiro varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de caneta-tinteiro costuma aparecer em conteúdos que envolvam assinaturas, caligrafia ou escrita em geral. A inclinação de 45 graus, com a ponta voltada para baixo, indica que a caneta está escrevendo. Você pode usar este emoji para indicar que vai assinar algo importante. Exemplo: “Fechado por conta da casa hoje! 🖋️”

Keywords: caneta, tinteiro

Codepoints: 1F58B FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )