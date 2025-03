A proclamação está agora transformada em lei! Um pergaminho era amplamente usado nos tempos antigos para escrever cartas e criar documentos importantes, como proclamações ou contas. O emoji de rolagem mostra um pedaço de papel bege com as pontas enroladas em cada lado. O emoji de rolagem é frequentemente usado quando se fala sobre leis antigas, livros de história, tempos coloniais, presidentes, leis, escrita clássica e qualquer coisa relacionada a documentos importantes realmente antigos. Muitos desses documentos foram escritos com uma caneta de pena. Use o emoji de rolagem ao falar sobre escrita antiga ou histórica. Exemplo: Os antigos egípcios 📜 estão sendo preservados no museu!

Keywords: pergaminho, rolo de papel

Codepoints: 1F4DC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )