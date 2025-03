Atenção classe, é hora de fazer anotações. Puxe seus cadernos. O emoji de caderno mostra um caderno de estilo de composição fechado em pé. A cor do notebook varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de caderno é semelhante a um caderno que você pode ter usado na escola quando criança. Esse emoji é frequentemente associado à escola, crianças, turmas, professores, redação, diários, jornalistas e escritores. Use este emoji quando quiser falar sobre algo relacionado à escola primária ou à escrita. Exemplo: a lista de volta às aulas de Cindy inclui 5 📓 diferentes

Copiar

Keywords: caderno, folhas

Codepoints: 1F4D3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )