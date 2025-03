Attention class, oras na para kumuha ng mga tala. Ilabas ang iyong mga notebook. Ang notebook emoji ay nagpapakita ng isang saradong istilo ng komposisyon na notebook na nakatayo nang patayo. Nag-iiba ang kulay ng notebook batay sa emoji keyboard. Ang emoji ng notebook ay katulad ng isang notebook na maaaring ginamit mo sa paaralan noong bata ka. Ang emoji na ito ay madalas na nauugnay sa paaralan, mga bata, klase, guro, pagsusulat, journal, mamamahayag, at manunulat. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong pag-usapan ang isang bagay na may kaugnayan sa grade school o pagsusulat. Halimbawa: Kasama sa listahan ng back to school ni Cindy ang 5 iba't ibang 📓

Kopya

Keywords: notebook

Codepoints: 1F4D3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )