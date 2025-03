Narito kayo, Narito kayo, ang proklamasyon ay nilagdaan na bilang batas! Ang scroll emoji ay nagpapakita ng isang uri ng dokumento na malawakang ginagamit noong sinaunang panahon upang magsulat ng mga liham at gumawa ng mahahalagang dokumento. Magagamit mo ang emoji na ito para kumatawan sa mga talagang lumang mahahalagang dokumento tulad ng American Constitution at Declaration of Independence, na parehong nilagdaan gamit ang quill pen.