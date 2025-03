Ang emoji na ito ay nag-iiba-iba sa kulay, hugis at disenyo depende sa platform at provider. Karamihan ay nagpapakita ng isang simple at may kulay na piraso ng papel na may tassel na nakakabit sa isang dulo, bilang isang karagdagang anyo ng dekorasyon. Ang mga shade ay mula pula hanggang asul hanggang puti at, sa kaso ng Twitter, ang bookmark ay nasa loob ng isang aktwal na hardcover na libro. Ang ilan ay mayroon ding disenyo sa gitna, ang mga bituin ay isang popular na pagpipilian.

Kopya

Keywords: bookmark, palatandaan

Codepoints: 1F516

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )