Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang tumpok ng mga aklat, na maluwag na nakasalansan sa isa't isa. Mukhang hardcover ang mga ito, dahil sa matigas na mga spine nito, at may iba't ibang kulay sa maraming platform, pula, asul at berde ang pinakasikat na opsyon. Ang partikular na emoji na ito ay karaniwang ginagamit sa konteksto ng edukasyon o bilang isang paraan upang ilarawan ang isang mag-aaral, bookworm o librarian.

Kopya

Keywords: aklat, mga aklat

Codepoints: 1F4DA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )