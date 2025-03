Napakasimple at prangka ng emoji na ito. May iba't ibang kulay pink, purple at pula sa maraming platform, isa itong magandang opsyon na ipadala sa mga mahal sa buhay, para lang magpakita ng pasasalamat o pagpapahalaga sa pagkakaibigan ng isang tao.

Keywords: dekorasyong puso, puso

Codepoints: 1F49F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )