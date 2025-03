Ito ay isang parisukat, ito ay lila, at nais nitong gamitin mo ito sa iyong susunod na text message! Alam mo ba? Ang kulay purple ay maaaring kumatawan sa royalty, luxury, at ambisyon. Ang purple square emoji ay nagpapakita ng hugis ng isang parisukat sa kulay purple. Ang eksaktong istilo ng purple square emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Gamitin ang emoji na ito para ipahayag ang pakiramdam ng karangyaan at ambisyon, o gamitin ito para magdagdag ng pop ng kulay sa iyong mensahe. Halimbawa: "Go Purple Team! Nakuha namin ito! ”

Keywords: lila, lilang parisukat, parisukat

Codepoints: 1F7EA

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )