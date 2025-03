É um quadrado, é roxo e quer que você o use em sua próxima mensagem de texto! Você sabia? A cor roxa pode representar realeza, luxo e ambição. O emoji quadrado roxo mostra a forma de um quadrado na cor roxa. O estilo exato do emoji quadrado roxo varia de acordo com o teclado emoji. Use este emoji para expressar o sentimento de luxo e ambição, ou use-o para adicionar um toque de cor à sua mensagem. Exemplo: “Vá Equipe Roxa! Está no papo! ”

Copiar

Keywords: quadrado, roxo

Codepoints: 1F7EA

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )