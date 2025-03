Um vestido é uma bela peça de roupa feminina que pode ser usada em um ambiente casual ou em um ambiente mais formal. O emoji do vestido mostra um vestido feminino estilo sem mangas, com cinto e pregas na parte inferior. A cor e o estilo do vestido variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de vestido costuma ser usado para falar sobre compras, guarda-roupa, moda, estilo e roupas femininas. Este emoji também pode ser usado para falar sobre uma ocasião especial ou festa. Exemplo: o 👗 de Jill é incrível. É lindo.

Keywords: peça única, roupa, vestido

Codepoints: 1F457

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )