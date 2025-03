Suas meias sempre desaparecem na lavagem? Bem, pelo menos você os lavou. As meias absorvem o suor dos pés e podem começar a feder depois de um tempo. O emoji de meias mostra um par de meias estilo tripulação para os pés. A cor, o estilo e a posição das meias variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de meias costuma ser usado para falar sobre roupas, tênis, corrida e pés. O emoji de meias também pode ser usado para falar sobre algo ou alguém que fede. Use este emoji quando precisar falar sobre um par de meias aconchegantes ou qualquer coisa relacionada a elas. Exemplo: Gina, não consigo encontrar 🧦 correspondente, por que todos desaparecem?

Keywords: meias

Codepoints: 1F9E6

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )