O sapato raso é uma alternativa prática ao salto alto às vezes desconfortável. Se houver uma longa caminhada, algumas pessoas optarão por usar um sapato baixo para o trajeto e trocar por salto alto quando estiverem no escritório. Os sapatos baixos são uma adição versátil e simples a qualquer guarda-roupa que pode ser usado com uma variedade de roupas. Se você sentir vontade de dançar, mas quer se sentir confortável, combine-o com o emoji de mulher dançando!

Copiar

Keywords: sapatilha, sapatilha de balé, sapato, sem fivela

Codepoints: 1F97F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )