O emoji de gravata apresenta uma camisa de cor neutra com uma gravata clássica de cores vivas por cima. Este emoji é usado para representar qualquer coisa relacionada a um escritório, carreira ou vida profissional… ou pode ser usado de uma forma mais sarcástica para dizer: “Minha coisa favorita no mundo é ter que ficar no escritório até as 21h de sexta-feira noite. 👔” A gravata se originou em 1600 durante a guerra de 30 anos como parte de um uniforme mercenário, mas a gravata como a conhecemos hoje não surgiu até a década de 1920. Além disso, o presente prototípico do dia dos pais.

Keywords: acessório, gravata, roupa

Codepoints: 1F454

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )