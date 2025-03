Você precisa de um novo par de sapatos? O emoji de sapato do homem pode aparecer em suas mensagens em breve. O emoji de sapato masculino mostra um sapato masculino marrom com salto pequeno e cadarço. O estilo do sapato varia de acordo com o teclado emoji. Esse emoji costuma ser usado para falar sobre calçados masculinos, moda masculina, compras, estilo e sapatos. Use este emoji quando precisar comprar um novo par de sapatos ou quiser falar sobre calçados masculinos. Exemplo: Chuck vai comprar 👞 às 10h.

Keywords: acessório, sapato masculino, sapatos

Codepoints: 1F45E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )