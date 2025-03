As mulheres realmente mandam no mundo? Bem, depende de para quem você pergunta. O emoji de mulher mostra o rosto de uma mulher com dois olhos abertos, nariz, boca aberta e cabelos na altura dos ombros. O emoji de mulher vem em diferentes tons de pele. Este emoji pode ser usado para falar sobre a namorada, esposa, filha, irmã, tia, colega de trabalho ou amiga de alguém. Esse emoji também é usado para falar sobre os direitos das mulheres, eventos femininos e qualquer coisa que tenha a ver com mulheres. Exemplo: Kara está dando uma festa para o 👩 hoje à noite. Espero que você possa fazê-lo!

Keywords: adulta, mulher

Codepoints: 1F469

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )