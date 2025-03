Babae ba talaga ang nagpapatakbo ng mundo? Well, depende kung sino ang tatanungin mo. Ang babaeng emoji ay nagpapakita ng mukha ng isang babaeng may dalawang bukas na mata, isang ilong, isang nakabukang bibig, at isang buhok na hanggang balikat. Ang babaeng emoji ay may iba't ibang kulay ng balat. Maaaring gamitin ang emoji na ito upang pag-usapan ang tungkol sa kasintahan, asawa, anak, kapatid, tiya, katrabaho, o kaibigan ng isang tao. Ginagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga karapatan ng kababaihan, mga kaganapan ng kababaihan, at talagang anumang may kinalaman sa kababaihan. Halimbawa: Magkakaroon ng party si Kara para sa 👩 ngayong gabi. Sana ay magawa mo!

Keywords: babae, matanda

Codepoints: 1F469

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )