Ang mga lalaki sa buong mundo ay may isang bagay na karaniwan; an adam’s apple (ok so maybe two things in common if you think about what hangs below the belt) Ang lalaking emoji ay nagpapakita ng mukha ng isang lalaki na may dalawang bukas na mata, isang ilong, isang nakabuka ang bibig at maikling buhok. Ang lalaking emoji ay may iba't ibang kulay ng balat. Maaaring gamitin ang emoji na ito upang pag-usapan ang tungkol sa nobyo, asawa, kapatid, tiyuhin, katrabaho, o kaibigan ng isang tao. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa mga lalaki o isang bagay na may kinalaman sa mga lalaki. Halimbawa: Ito ay isang 👨 lamang na club. Hindi pinapayagan ang mga babae.

Keywords: lalaki, matanda

Codepoints: 1F468

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )