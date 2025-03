Homens de todo o mundo têm uma coisa em comum; um pomo de adão (ok, então talvez duas coisas em comum se você pensar no que fica abaixo da cintura) O emoji de homem mostra o rosto de um homem com dois olhos abertos, nariz, boca aberta e cabelo curto. O emoji de homem vem em diferentes tons de pele. Este emoji pode ser usado para falar sobre o namorado, marido, irmão, tio, colega de trabalho ou amigo de alguém. Use este emoji ao falar sobre homens ou algo que tenha a ver com homens. Exemplo: Este é um clube apenas 👨. Nenhuma mulher é permitida.

Keywords: adulto, homem

Codepoints: 1F468

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )