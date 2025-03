Se um bebê recém-nascido estiver com fome, ele pode estar desejando um pouco do leite da mãe. A amamentação permite que a mãe alimente seu bebê naturalmente. O emoji de amamentação mostra uma mulher olhando para baixo e sorrindo para um bebê enrolado em um cobertor, significando o ato de amamentar. Use este emoji ao falar sobre amamentação, bebês recém-nascidos, filhos, maternidade ou paternidade. Exemplo: preciso comprar uma nova bomba tira leite para drenar todo esse leite.🤱.

Keywords: amamentação, amamentando, bebê, neném

Codepoints: 1F931

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )