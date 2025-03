Se un neonato ha fame, potrebbe desiderare un po' del latte materno. L'allattamento al seno consente alla madre di nutrire il suo bambino in modo naturale. L'emoji dell'allattamento al seno mostra una donna che guarda in basso e sorride a un bambino avvolto in una coperta, a significare l'atto dell'allattamento al seno. Usa questa emoji quando parli di allattamento al seno, neonati, bambini, maternità o genitorialità. Esempio: devo comprare un nuovo tiralatte per drenare tutto questo latte.🤱.

Keywords: allattamento, allattare, allattare al seno

Codepoints: 1F931

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )