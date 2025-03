L'emoji della vecchia mostra una donna anziana con i capelli grigi o bianchi raccolti in una crocchia, la bocca aperta e le rughe intorno al mento. Sembra una nonna gentile che sta per andare a prendere una serie di biscotti dal forno. Questa emoji può essere utilizzata in una varietà di situazioni quando parli di qualcuno che è più grande o per parlare del processo di invecchiare.

Keywords: anziana, donna, nonna, persone

Codepoints: 1F475

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )