Questo adorabile fiocco rosa può essere utilizzato come accessorio di moda. Può essere usato per descrivere qualcosa di carino o carino. Questo può essere utilizzato anche quando stai cercando di dire che ti stai preparando per uscire o per lavoro. L'arco potrebbe anche essere abbinato a un'altra emoji sotto di esso per sembrare che sia sulla testa di qualcuno.

