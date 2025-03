L'emoji ours n'est que le visage ou la tête d'un ours et ressemble plutôt à un dessin animé et câlin comme un ours en peluche. Cet emoji au visage d'ours est mignon, mais ne vous y trompez pas. Les ours sont de grands mammifères puissants, avec lesquels il ne faut pas compter. Vous ne devriez pas câliner un ours sauvage si vous tenez à votre sécurité. Ne vous mettez jamais entre une maman ours et ses petits.