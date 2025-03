Une robe est un beau vêtement pour femme qui peut être porté dans un cadre décontracté ou plus formel. L'emoji de la robe montre une robe de style femme sans manches, avec une ceinture et des plis en bas. La couleur et le style de la robe varient selon le clavier emoji. L'emoji vestimentaire est souvent utilisé pour parler de shopping, de garde-robe, de mode, de style et de vêtements pour femmes. Cet emoji peut également être utilisé pour parler d'une occasion spéciale ou d'une fête. Exemple : Jill's 👗 est à tomber par terre. C'est magnifique.

Copie

Keywords: robe, vêtements

Codepoints: 1F457

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )