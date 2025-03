Les jeans bleus sont des vêtements de jambe décontractés très courants, et cet emoji montre une paire standard. Vous pouvez utiliser cet emoji pour montrer que vous portez un pantalon ou que vous voulez en acheter. Si vous voulez faire un effort supplémentaire, il peut être combiné avec d'autres emojis et vous pouvez envoyer un SMS à toute une garde-robe. Il peut également être utilisé avec l'emoji 🚫 pour communiquer un code vestimentaire plus strict et plus formel, pas de jeans autorisés.