Souhaitez-vous vous incliner devant le roi ou la reine ? D'autres peuvent s'incliner devant vous, si vous portez une couronne. L'emoji de la couronne montre une couronne dorée avec des bijoux de différentes couleurs. La couronne est un symbole de royauté, de richesse et de pouvoir. Les rois, les reines, les princes et les princesses portent des couronnes sur la tête. Bien que vous ne soyez peut-être pas le prochain en ligne pour un trône réel, vous pouvez régner sur votre chat de groupe avec cet emoji. L'emoji de la couronne est souvent associé à la royauté, au pouvoir, à la confiance, à l'argent, aux royaumes, à la fantaisie, à la monarchie, aux rois et aux reines. Exemple : Raja, n'oubliez pas votre 👑 aujourd'hui lors de votre discours. Tu es une reine à mes yeux !

Keywords: couronne, reine, roi, vêtements

Codepoints: 1F451

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )