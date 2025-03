Yuyuko ka ba sa Hari o Reyna? Ang iba ay maaaring yumukod sa iyo, kung ikaw ay may suot na korona. Ang crown emoji ay nagpapakita ng gintong korona na may iba't ibang kulay na alahas. Ang korona ay simbolo ng royalty, weath, at kapangyarihan. Ang mga hari, reyna, prinsipe, at prinsesa ay nagsusuot ng mga korona sa kanilang mga ulo. Bagama't maaaring hindi ka susunod sa linya para sa isang aktwal na trono, maaari mong pamunuan ang iyong panggrupong chat gamit ang emoji na ito. Ang crown emoji ay madalas na nauugnay sa royalty, kapangyarihan, kumpiyansa, pera, kaharian, pantasya, monarkiya, Hari, at Reyna. Halimbawa: Raja, huwag kalimutan ang iyong 👑 ngayon habang nagsasalita ka. Isa kang reyna sa paningin ko!

Keywords: hari, kasuotan, korona, reyna

Codepoints: 1F451

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )