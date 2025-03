Ti inchineresti al Re o alla Regina? Altri possono inchinarsi davanti a te, se indossi una corona. L'emoji della corona mostra una corona d'oro con gioielli di diversi colori. La corona è un simbolo di regalità, ricchezza e potere. Re, regine, principi e principesse indossano corone in testa. Anche se potresti non essere il prossimo in fila per un vero trono, puoi dominare la tua chat di gruppo con questa emoji. L'emoji della corona è spesso associata a regalità, potere, fiducia, denaro, regni, fantasia, monarchia, re e regine. Esempio: Raja, non dimenticare il tuo 👑 oggi durante il tuo discorso. Sei una regina ai miei occhi!

Keywords: abbigliamento, corona, re, regina

Codepoints: 1F451

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )