L'emoji della cravatta presenta una camicia di colore neutro con una classica cravatta dai colori vivaci sopra. Questa emoji è usata per rappresentare qualsiasi cosa abbia a che fare con l'ufficio, la carriera o la vita lavorativa... oppure può essere usata in una forma più sarcastica per dire: "La cosa che preferisco al mondo è dover restare in ufficio fino alle 21:00 di venerdì notte. 👔”La cravatta ha avuto origine nel 1600 durante la guerra dei 30 anni come parte di un'uniforme mercenaria, ma la cravatta come la conosciamo oggi non è emersa fino agli anni '20. Inoltre, il regalo prototipo per la festa del papà.

Copia

Keywords: abbigliamento, cravatta

Codepoints: 1F454

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )