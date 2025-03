Assicurati di lavare gli slip prima di indossarli di nuovo. Questo indumento intimo può puzzare. L'emoji degli slip mostra un paio di slip in stile maschile. Il colore e lo stile degli slip emoji variano in base alla tastiera emoji. Questa emoji può essere usata per riferirsi alla biancheria intima da uomo o allo slip stile speedo per il nuoto. Mentre questo è un indumento intimo comune indossato dagli uomini, alcuni slip sono realizzati anche per le donne. Esempio: i gemelli non si lavano la 🩲 da una settimana. Puzzano.

Keywords: costume da bagno maschile, costume da uomo, intimo, mutande da uomo, slip

Codepoints: 1FA72

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )