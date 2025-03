L'emoji delle scarpette da balletto viene solitamente utilizzato dai ballerini, dal momento che si tratta di scarpe da ballo iconiche, dopotutto. Queste ballerine sono raffigurate in piedi come se al loro interno ci fosse una ballerina. Questo stile di danza classica è noto come punta e le scarpe da ballo possono anche essere chiamate scarpe da punta. Queste scarpe rosa sono indossate dalle ballerine, ma alcune persone usano questa emoji per fare riferimento alla punta dei piedi o alla delicatezza.

Keywords: balletto, danza, danza classica, scarpette da ballerina, scarpette da ballo

Codepoints: 1FA70

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )