Questa emoji mette in mostra cappotti autunnali e invernali in una serie di stili. Che vanno dai trench, alle giacche, ai capispalla in stile gonfio, c'è un'opzione per ogni fashionista. Invia questo ai tuoi amici per ricordare loro di indossare i loro cappotti invernali a scuola oggi, perché è prevista una tempesta di neve per il tardo pomeriggio!

Keywords: cappotto, giacca

Codepoints: 1F9E5

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )