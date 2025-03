Come tieni le mani al caldo durante l'inverno? Un paio di guanti potrebbe bastare. L'emoji dei guanti mostra un paio di guanti per le mani solitamente impilati uno sopra l'altro o seduti uno accanto all'altro. Lo stile dei guanti varia in base alla tastiera emoji. I guanti emoji emanano una sensazione calda e accogliente. Questa emoji è spesso associata a vestiti caldi, mesi invernali, neve, vacanze, sci e altri sport invernali. I guanti emoji possono anche rappresentare guanti per la pulizia, guanti da giardinaggio e altri guanti protettivi. Usa questa emoji quando devi parlare di un paio di guanti per le tue mani. Esempio: la mamma ci ha appena preso un nuovo 🧤 per la scuola!

Copia

Keywords: guanti, mano

Codepoints: 1F9E4

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )