Como manter as mãos quentes no inverno? Um par de luvas pode resolver o problema. O emoji de luvas mostra um par de luvas de mão geralmente empilhadas umas sobre as outras ou sentadas uma ao lado da outra. O estilo das luvas varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de luvas transmite uma sensação calorosa e acolhedora. Este emoji é frequentemente associado a roupas quentes, meses de inverno, neve, feriados, esqui e outros esportes de inverno. O emoji de luvas também pode significar luvas de limpeza, luvas de jardinagem e outras luvas de proteção. Use este emoji quando precisar falar sobre um par de luvas para as mãos. Exemplo: Mamãe acabou de comprar um novo 🧤 para a escola!

Copiar

Keywords: inverno, luvas, mãos

Codepoints: 1F9E4

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )