Ficar noivo para casar? Uma mulher de sorte pode ganhar um anel de noivado com um grande diamante. O emoji de anel mostra uma faixa prateada com uma forma de diamante azul anexada. A cor e o estilo do emoji do anel variam de acordo com o teclado emoji. Este emoji é frequentemente usado quando se fala de noivado, casamento e casamento. Este emoji também pode ser usado para falar sobre riqueza, itens caros e joias. Exemplo: você viu o 💍 da Kim? Vale $ 200.000!

