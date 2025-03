A cartola era uma declaração de moda no século XVIII. Hoje, é usado principalmente por mágicos. É estável em suas rotinas. O coelho do hat-trick nunca envelhece. O emoji de cartola mostra uma cartola preta com uma fita que varia de cor dependendo do teclado emoji. O chapéu dá uma sensação majestosa e mágica. Use este emoji ao falar sobre moda antiga, algo sofisticado ou um mágico. Exemplo: Uau! Dan limpa bem em um 🎩

Keywords: cartola, chapéu, roupa

Codepoints: 1F3A9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )