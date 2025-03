O emoji de capacete militar mostra um capacete redondo verde com uma tira de couro no queixo. É frequentemente usado por aqueles que servem no exército durante o combate, e o emoji pode ser usado para falar sobre qualquer coisa relacionada ao serviço militar, veteranos ou ao exército em geral.

Keywords: capacete, exército, guerreiro, militar, soldado

Codepoints: 1FA96

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )