A vida é muito curta para usar sapatos chatos! Então, experimente saltos altos. O emoji de salto alto apresenta um sapato estilo bomba com salto alto. A cor do sapato varia de acordo com o teclado emoji. O salto alto é considerado sexy, elegante, feminino e profissional. Use este emoji para falar sobre moda, beleza, sapatos estilosos, eventos especiais, festas ou mulheres poderosas. Você pode usar este emoji para expressar sentimentos confiantes ou sensuais. Exemplo: Uau, Ruby fica incrivelmente sexy de salto alto👠.

Keywords: acessório, sapato, sapato de salto alto

Codepoints: 1F460

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )