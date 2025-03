Se você está indo para uma caminhada em uma montanha, você vai querer pegar um bom par de botas de caminhada. O emoji de bota de caminhada mostra um sapato estilo bota única, com sola estriada, salto pequeno e cadarços. A cor e o estilo da chuteira variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de bota de caminhada é frequentemente usado quando se fala sobre caminhadas, atividades ao ar livre, camping, excursões e aventuras na natureza. Este emoji também pode transmitir uma sensação de aventura, adrenalina e descoberta. Use este emoji quando estiver pronto para escalar sua próxima montanha. Exemplo: Deb, não se esqueça de levar seu 🥾 para o acampamento.

Keywords: acampar, bota, bota de trekking, caminhada, mochilão, trilha

Codepoints: 1F97E

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )