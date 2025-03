Parques Nacionais são encontrados em todo o país. A terra é designada como um local de beleza natural e também é protegida. Alguns dos marcos mais incríveis vivem em parques nacionais. Desde o gêiser Old Faithful no Parque Nacional de Yellowstone até as enormes sequóias no Parque Nacional Sequoia, existem alguns belos locais para ver. O emoji do parque nacional mostra um grupo de árvores e um céu azul em um cenário de parque. Use este emoji ao falar sobre natureza, atividades ao ar livre, camping, caminhadas ou até mesmo uma viagem. Exemplo: “Mal posso esperar para pegar a estrada para os parques neste fim de semana 🏞 não há nada como passar um tempo ao ar livre.”

Keywords: parque, parque com rio, parque nacional, rio

Codepoints: 1F3DE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )