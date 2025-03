Ang mga National Park ay matatagpuan sa buong bansa. Ang lupain ay itinalaga bilang isang lugar para sa natural na kagandahan at pinoprotektahan din. Ang ilan sa mga kahanga-hangang landmark ay nakatira sa mga pambansang parke. Mula sa Old Faithful geyser sa Yellowstone National Park, hanggang sa malalaking redwood tree sa Sequoia National Park, may ilang magagandang lugar na makikita. Ang emoji ng pambansang parke ay nagpapakita ng isang grupo ng mga puno at isang asul na kalangitan sa isang setting ng parke. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang kalikasan, sa labas, camping, hiking, o kahit isang road trip. Halimbawa: "Hindi na ako makapaghintay na pumunta sa mga parke ngayong weekend 🏞 walang katulad sa paggugol ng oras sa magandang labas."

Keywords: national park, parke

Codepoints: 1F3DE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )