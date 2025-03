Les parcs nationaux se trouvent dans tout le pays. La terre est désignée comme un lieu de beauté naturelle et est également protégée. Certains des monuments les plus étonnants vivent dans les parcs nationaux. Du geyser Old Faithful dans le parc national de Yellowstone aux immenses séquoias du parc national de Sequoia, il y a de beaux sites à voir. L'emoji du parc national montre un groupe d'arbres et un ciel bleu dans un parc. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de nature, de plein air, de camping, de randonnée ou même d'un road trip. Exemple : "J'ai hâte de prendre la route des parcs ce week-end 🏞 rien de tel que de passer du temps au grand air."

Keywords: nature, parc national

Codepoints: 1F3DE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )