I parchi nazionali si trovano in tutto il paese. Il terreno è designato come luogo di bellezza naturale ed è anche protetto. Alcuni dei monumenti più sorprendenti vivono nei parchi nazionali. Dal geyser Old Faithful nel Parco Nazionale di Yellowstone, alle enormi sequoie nel Parco Nazionale di Sequoia, ci sono alcuni bei siti da vedere. L'emoji del parco nazionale mostra un gruppo di alberi e un cielo blu in un parco. Usa questa emoji quando parli di natura, attività all'aria aperta, campeggio, escursioni o persino un viaggio in macchina. Esempio: "Non vedo l'ora di mettermi in viaggio verso i parchi questo fine settimana 🏞 non c'è niente come passare il tempo all'aria aperta".

Keywords: escursione, natura, parco nazionale

Codepoints: 1F3DE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )