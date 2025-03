La vita è fantastica quando sei in campeggio! I grandi spazi aperti sono rilassanti. Il campeggio è un'attività ricreativa popolare per gli amanti dell'outdoor che vogliono dormire sotto le stelle. Assicurati solo di sapere come piantare una tenda. L'emoji della tenda mostra una tenda da campeggio con l'ingresso anteriore aperto. La maggior parte delle tende da campeggio sono realizzate con un tessuto impermeabile molto fine e sono utilizzate principalmente da persone che vanno in campeggio. A volte chi è senza casa usa le tende come case di fortuna per dormire per strada. Usa questa emoji quando parli di campi, vacanze in campeggio, attività all'aria aperta, natura, ora legale o un'area per senzatetto. Esempio: devo imparare a lanciare un ⛺ prima di uscire dal campeggio.

Keywords: campeggio, tenda

Codepoints: 26FA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )