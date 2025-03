Puoi andare in bicicletta senza rotelle? La bicicletta è un ottimo esercizio e un mezzo di trasporto ecologico. L'emoji della persona in bicicletta mostra una persona che indossa un'uniforme da ciclista tradizionale e un casco seduto su una bicicletta in posizione di guida. Questa emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle e generi diversi. L'emoji della persona in bicicletta è correlata alla bicicletta, al ciclismo agonistico, ai viaggi in bicicletta a lunga distanza o a qualsiasi altro argomento relativo alla bicicletta. Puoi anche usare questa emoji quando parli di salute, palestra o attività legate al fitness. Esempio: Jenny, ti piacerebbe unirti a me nel mio viaggio in bici a New York🚴?

Keywords: bici, ciclista

Codepoints: 1F6B4

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )